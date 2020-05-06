Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (6 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel güne yükselişle başlamasının ardından 387 liradan işlem görüyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.538 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasına karşın, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve gümrük tarifesi artırımlarının tekrar gündeme getirilmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.



Bugün, yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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