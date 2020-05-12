Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (12 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? 12 Mayıs 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın fiyatları... Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 384,7 liradan işlem görüyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 12:24

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Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

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Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 385,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 384,7 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.553 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Covid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin ve Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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