Çeyrek ve gram altın ne kadar? (25 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak haftaya rekorla başlayan, altının gram fiyatı, 25 Şubat 2020 sabahına 326,24 lira seviyelerinde başladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 544 lira, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 dolar seviyesini görmesi sonrasında yeni güne, 1.657,86 dolar seviyesinde başladı.



Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.



Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.



UZMAN GÖRÜŞÜ: BÜYÜME YÜZDE 5 ORANINDA GELEBİLİR (GERİ SAYIM - 24 ŞUBAT 2020)