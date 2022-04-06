Chanel, yurtdışındaki Ruslara mal satışını kısıtladı

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası Fransız moda devi Chanel’den Ruslara yönelik yeni bir yaptırım geldi.



Lüks moda şirketi, Rusya’daki mağazalarını kapatmalarının ardından eşyalarını Rusya'da kullanmak isteyen kişilere satışını da yasakladığını söyledi.



Chanel, Rusya'ya 300 Euro’dan daha yüksek fiyatlı lüks malların satışını yasaklayan Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına uyduğunu belirtti.



Ukrayna savaşının başlamasının ardından birçok Batılı firma Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.



Rus yetkililer ve bazı müşteriler Chanel’i Rusofobi ile suçlarken ve markayı boykot etmekle tehdit etti.



Şirket, "ticari yaptırım yasaları da dahil olmak üzere dünya çapındaki operasyonlarımız ve çalışanlarımız için geçerli tüm yasalara uyduğunu" söyledi.



Chanel yaptığı açıklamada, "Bu nedenle, ana ikametgahını bilmediğimiz müşterilerden, satın aldıkları ürünlerin Rusya'da kullanılmayacağını onaylamalarını istemek için bir süreç başlattık" dedi.



Moda devi son olarak, "Nereden geldiklerine bakılmaksızın tüm müşterilerimizi ağırlamak Chanel için bir önceliktir" derken, “Şu anda bu yaklaşımı geliştirmek için çalışıyoruz ve bunun neden olabileceği herhangi bir yanlış anlama için özür dileriz" ifadelerini kullandı.



Bazı Rus vatandaşları ise, dünyanın dört bir yanındaki Chanel mağazalarından geri çevrildiklerini vurguladı.