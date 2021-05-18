Çiftçi kredileri ertelendi mi? (Çiftçi kredileri ne zamana kadar ertelendi?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve çiftçiye destek paketleri açıkladı. Buna göre çiftçilerin kredileri ertelendi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, kredi borçlarının ne zamana kadar ertelendiğine dair açıklama yapılmadı.

18.05.2021 - 15:28

Çiftçi kredileri ertelendi mi? (Çiftçi kredileri ne zamana kadar ertelendi?)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi nedeniyle çiftçilere kredi ertelemeleriyle ilgili müjde verdi. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, ''Çiftçilerimize de müjdelerimiz var. Ramazan ayı boyunca 180 bin ton patates ve kuru soğanı alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir'' dedi.

Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin kredilerinin ertelendiği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi ve kuralık nedeniyle zorlu günler yaşayan ve arazisi zarar gören çiftçilerin bu ertelemeden yararlanabileceklerini söyledi.

Çiftçiler için kredi borçlarının ne zamana kadar ertelendiği merak konusu olurken, yaptığı açıklamada borçların ne zamana kadar ertelendiğine dair bir tarih söylenmedi.

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