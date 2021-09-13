Çiftçilere güneş enerjili destek

Antalya'da bulunan güneş enerji santrali çiftçilere ücretsiz elektrik sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı santral ile 10 binden fazla çiftçiye destek olunuyor.

İHA - NTV Haber 13.09.2021 - 11:57

Çiftçilere güneş enerjili destek

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Döşemealtı Dağbeli Mahallesi'ndeki 90 bin metrekare alana kurulu güneş enerjisi santrali çiftçiler için elektrik üretiyor.

5 megawatlık santralde yaklaşık 46 sulama kooperatifine ve 10 binden fazla çiftçiye katkı sağlıyor.

Sağlanan destek tutarı kooperatiflerin kapasitelerine göre giderlerin yüzde 70'ine denk geliyor. Güneş enerji santrali yaklaşık 4 yıldır faaliyette.

Kentte önümüzdeki dönemde öncelikli olarak Demre ve Elmalı ilçelerinde de santral kurulması planlıyor.

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