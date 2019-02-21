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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı mazot ve gübre destek ödemelerinin yarından itibaren yapılacağını duyurdu. Toplam destek ödemesi miktarı 2 milyar 872 mliyon lira olacak.



Toplam 2 milyon 126 bin 968 çiftçiye mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon TL, gübre desteği olarak 540,9 milyon TL ödeme yapılacak.



Ödemeler çiftçilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre gerçekleşecek.

BUZAĞI ÖDEMELERİ DE BAŞLIYOR

Buzağı destek ödemeleri de yarın başlıyor. 448 bin yetiştiricinin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek.