Çiftçiye 138,3 milyon liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.12.2021 - 17:00

Çiftçiye 138,3 milyon liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...