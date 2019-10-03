Çiğ süt fiyatlarına zam geldi.
Ulusal Süt Konseyi (USK) 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemi için çiğ sütün referans litre fiyatını 30 kuruş artışla 2,3 liraya yükseltti.
USK'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre, yapılan konsey toplantısında bu yılın mayıs-aralık döneminde 2,00 lira olarak belirlenen çiğ sütün referans litre fiyatı 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemi için artırıldı.
Çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3,6, minimum protein değerinin de 3,2 olması kararlaştırıldı.
Çiğ süt fiyatına zam
Anadolu AjansıEkonomi
Ulusal Süt Konseyi çiğ sütün referans litre fiyatını 30 kuruş artırarak 2,3 liraya çıkardı.
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi.