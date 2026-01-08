Çiğ sütte yeni fiyatlar. Sütün yağ ve protein oranı fiyatı etkileyecek

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarını değerlendirdi. Çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 22,22 lira ge.ecek şekilde belirledi. Ancak yağ ve protein oranlarının değişiklik gösatermesine bağlı olarak fiyat değişimi gerçekleşecek.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlendi. Yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 33 kuruş fark ödenecek.

Süt üreticisi soğutma, nakliye ve diğer cari giderleri karşıladığı takdirde bu giderlerin üreticiye ödenmesine karar verildi.

Ulusal Süt Konseyi bir sonraki çiğ süt tavsiye fiyatını belirleme toplantısını 2026 yılının Nisan ayında gerçekleştirecek.