Çimento ihracatına kısıtlama

Ticaret Bakanlığı, İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına, çimento ve klinkeri de dahil etti.



İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu çimento fiyatlarında yüzde 200'leri bulan artışa tepki göstermişti.



9 Eylül'de de artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durdurma kararı alınmıştı.



Çimento ihracatının da iç piyasada fiyat artışında etkili olduğu ifade edilmişti. Bakanlık son kararıyla ihracata sınırlama getirmiş oldu.



Son tebliğle ayrıca gübre ihracatına da kısıtlama getirildi.

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