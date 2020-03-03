"Çin, corona virüse rağmen ekonomik hedeflerini yakalayacak"

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mart ayı dönem başkanlığını devraldı.



Ülkenin BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs hakkında değerlendirmelerde bulunan Zhang, ''Salgın Çin ekonomisini kesinlikle olumsuz etkiledi ama Çin ekonomisini canlandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve 2020 ekonomik hedeflerini yakalayacağından emin.'' dedi.



Zhang, corona virüs salgınıyla mücadelede de kısa sürede başarılı olacaklarını söyledi.



ABD yönetiminin aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ülkedeki muhabir sayısına sınırlama getirmesine tepki gösteren Zhang, ABD'nin ifade özgürlüğünü savunan bir ülke olarak gazetecilerin çalışmasını desteklemesi gerektiğini ifade etti.



Zhang, ''ABD ile görüş ayrılıklarımız olduğu doğru ama Çinli gazetecilerin çalışmalarına müdahale etmeye yönelik adımlar atması yakışıksız.'' değerlendirmesinde bulundu.



CORONA YAYILIYOR!