Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 30 milyon dolar bağış yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı 23.04.2020 - 14:12

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Sözcü Çunying, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün Covid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla örgüte 30 milyon dolar ilave bağış yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Çunying, bağışın DSÖ'nün salgınla küresel çaptaki mücadelesini, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendireceğini belirtti.

ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu dondurma kararının ardından 11 Mart'ta örgüte 20 milyon dolar bağış yaptıklarını hatırlatan Sözcü, "Bu kritik dönemlerde DSÖ'yü desteklemek çok taraflılık ve küresel dayanışmayı desteklemektir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs salgını dolayısıyla DSÖ'yü suçlayarak örgüte sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı.

ÇİN'DE BUGÜN COVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜM GÖRÜLMEDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Covid-19 kaynaklı ölümün gerçekleşmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 10 yeni vakadan 6'sının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

Ülkede resmi verilere göre, salgına bağlı 4 bin 632 ölüm gerçekleşirken, Covid-19 görülen 82 bin 798 kişiden 77 bin 207'si iyileşti.

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