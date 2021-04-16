Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 18,3'lük rekor büyüme kaydetti

Çin ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde18,3'lük rekor bir büyüme kaydetti. Bu, Çin'in 1992'de üç aylık kayıt tutmaya başlamasından bu yana gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) en büyük sıçrama olarak tarihe geçti.

2020'nin ilk çeyreğinde Çin ekonomisi, Covid-19 salgınının zirvesindeki ülke çapındaki kilitlenmeler nedeniyle yüzde 6,8 küçülmiştü.



Diğer taraftan, Reuters'ın ekonomistlerle yaptığı ankette yüzde 19 büyüme ön görülürken, Cuma günü açıklanan rakamlar beklentilerin altında kaldı.

"ULUSAL EKONOMİ İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

İlk çeyrek verilerini yayınlayan Çin Ulusal İstatistik Bürosu, "Ulusal ekonomi iyi bir başlangıç ​​yaptı. Ancak, Covid-19 salgınının hala küresel olarak yayıldığını ve uluslararası manzaranın yüksek belirsizlikler ve istikrarsızlıklarla karmaşık olduğunu bilmeliyiz” açıklamasını yaptı.



SANAYİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 14,1, PERAKENDEDE YÜZDE 34,2 ARTIŞ

Bununla birlikte, Çin'in istatistik departmanı tarafından yayınlanan diğer önemli rakamlar da devam eden bir toparlanmaya işaret ediyor ve geçen yılki son derece zayıf rakamlarla karşılaştırıldıklarında oldukça güçlü görünüyorlar.



Mart ayı sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 14,1 artarken, perakende satışlar yüzde 34,2 arttı.



Oxford Economics adlı araştırma ve danışmanlık firmasının Asya ekonomisi sorumlusu Louis Kuijs, "Aylık göstergeler, umut verici bir şekilde ilk iki aydaki zayıflığın ardından, endüstriyel üretim, tüketim ve yatırımın Mart ayında art arda hız kazandığını gösteriyor" dedi.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME OLMAYABİLİR"

Öte yandan, bazı analistler ise hükümetin mali ve parasal desteği azaldıkça bir dizi sektördeki büyümenin yavaşlayacağını öne sürdü.

Ekonomist İstihbarat Birimi'nin (EIU) Çin'in baş ekonomisti Yue Su, son verilerin ülkenin ekonomik toparlanmasının geniş tabanlı olduğunu ve bazı üretim ve ihracat faaliyetlerinin ilk çeyrekte "önden yüklemeli" olabileceğini gösterdiğini söyledi. Su, "Yılın geri kalanında ticaret performansı ve yerel sanayi faaliyetleri, iç ekonomiyi canlandıracak tedbirlerin eksikliği nedeniyle bu kadar güçlü bir ivmeyi sürdüremeyebilir” dedi.



Yine de rakamlar, 2020'nin son çeyreğinde yüzde 6,5 GSYİH büyümesi bildirdikten sonra Çin'in ekonomik ivme kazanmaya devam ettiğini gösteriyor. Sıkı Covid-10 önlemleri ve işletmeler için acil durum yardımı ile desteklenen ekonomi, pandeminin vurmasından bu yana istikrarlı bir şekilde toparlandı.



Yıla felaket bir başlangıcına rağmen, Çin, yüzde 2,3 ile 2020'de büyüme kaydeden tek büyük ekonomi oldu.

YOĞUN BAKIMLAR ALARM VERİYOR