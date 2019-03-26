Fransa Cumhurbaşkanılığı yaptığı yazılı bir açıklamayla Çin'le varılan uçak anlaşmasını duyurdu. Açıklamaya göre Pekin yönetimi Fransız Airbus şirketinden toplamda 300 uçak satın alacak.



Pakette Airbus'un A320 modelinden 290 tane A350 modelinden ise 10 adet bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaptığı ortak açıklamada ise, "Büyük anlaşmada sona gelindi. Anlaşma şu anki ilişkilerin mükemmel bir örneği ve ileriye doğru önemli bir adım" denildi.



Çin 300 uçak için Airbus'a 30 milyar euro ödeyecek.



Anlaşmanın duyurulmasının ardından Airbus hisseleri 1,9 oranında değer kazandı.