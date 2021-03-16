Çin hükümetinden Jack Ma’ya: Medyadan elini çek

The Wall Street Journal’in haberine göre Çin hükümeti, Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'ya, şirketin artan kamu etkisinden dolayı medya sektöründeki varlıklarını elden çıkarmasını söylediği bildirildi. 2019'da Alibaba'dan resmen emekli olan ancak büyük bir hissedar olmaya devam eden milyarder kurucusu Jack Ma, ise son aylarda yetkililerin hedefinde olmayı sürdürüyor.

ÇİN'İN EN ÖNEMLİ SOSYAL MEDYA PLATFORMUNA SAHİP



Alibaba'nın en yüksek profilli medya varlıkları arasında ise Hong Kong’un önde gelen İngilizce günlük gazetesi South China Morning Post, Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo ve çevrimiçi video platformu Bilibili bulunuyor.



Jack Ma, 24 Ekim'de Çin'in düzenleyici sistemini eleştirmiş ve bu gelişmenin ardından Ma'nın sahibi olduğu Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzı durdurulmuştu. Ertesi ay, Alibaba'ya ticari uygulamalarının rekabete aykırı olduğunu öne süren bir soruşturma başlatılmıştı.



KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.



Bunun ardından iki ay boyunca kameralar karşısına çıkmadığı için kaybolduğu ya da tutuklandığı iddia edilen Jack Ma, çevrimiçi bir toplantıda ortaya çıkmış, "Corona virüs salgını bittiğinde yeniden görüşeceğiz" mesajı vermişti.



Diğer taraftan, hükümetin Alibaba'nın medyadan tamamen çekilmesi veya hisselerinin bir kısmının elden çıkarılmasını mı istediği belirtilmedi.

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