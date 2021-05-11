Çin nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı: Son 50 yılın en düşük artış oranı

Çin hükümeti, ülkenin on yılda bir yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı. 2020 sonuçları, Çin anakarasının nüfusunun yüzde 5,38 artarak 1,41 milyara yükseldiğini gösterdi. Söz konusu artış 1953'ten bu yana en düşük nüfus artış oranı olarak kaydedildi.

DOĞURGANLIK ORANI 1,3'E DÜŞTÜ



Bununla birlikte veriler, ülkedeki kadın başına doğurganlık oranın 1,3 olduğunu, yani Japonya ve İtalya gibi yaşlanan toplumlarla aynı düzeyde olduğunu gösterdi.



Çinli yetkililer, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin,şimdiden geri dönüşü olmayan bir nüfus düşüşü yaşıyor olabileceği konusunda endişelendirdi. Çünkü rakamlar, Çin'in 2016'da nüfusunu 2020 yılına kadar 1,42 milyara yükseltmek için belirlediği 1,8’lik doğurganlık hedefinİ ıskaladığı anlamına geliyor. Aynı zamanda Çİn, 2016'da, başlangıçta bir nüfus patlamasını durdurmak için dayattığı tek çocuk politikasını iki çocuk sınırıyla değiştirdi.



Diğer taraftan, uzmanlar Çin’in nüfus artışındaki keskin düşüşün, ülkede çiftlerin daha fazla çocuk sahibi olmaları için hükümetin teşviklerini artırmasıyla sonuçlanacağını düşünülüyor.

ÇİN NÜFUSU AZALMAYA DEVAM EDECEK



Ulusal İstatistik Bürosu başkanı Ning Jizhe, nüfus sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Son yıllardaki nüfus gelişimi eğiliminden dolayı, nüfus artışı gelecekte yavaşlamaya devam edecek. Çin'in nüfusu gelecekte zirveye ulaşacak, ancak bunun için belirli bir tarih yok. Ancak, Çin'in toplam nüfusunun yakın gelecekte1,4 milyardan fazla kalmaya devam edecek" dedi.



BM: ÇİN NÜFUSU 2030’DA ZİRVE YAPABİLİR



Bununla birlikte Birleşmiş Milletler (BM), Çin anakarasında yaşayan insan sayısının düşmeden önce 2030'da zirve yapacağını tahmin ediyor. Ancak Nisan ayı sonlarında Financial Times gazetesi, konuya aşina kimliği belirsiz kişilere atıfta bulunarak, nüfusun bir yıl öncesine göre 2020'de düştüğünü söyledi

NÜFUSUN DÜŞÜŞÜNDEKİ TEMEL FAKTÖRLER NELER?



Çin'de kentli çiftler, özellikle 1990'dan sonra doğanlar, bağımsızlıklarına ve kariyerlerine bir aile yetiştirmekten daha çok değer veriyor. Aynı zamanda, Çin'in büyük şehirlerindeki artan yaşam maliyetleri de çiftleri çocuk sahibi olmaktan caydırıyor.



15 YILDA ÇOCUK YETİŞTİRMENİN MALİYETİ 4 KATINA ÇIKTI

Bir devlet düşünce kuruluşunun 2 raporuna göre, Çin'deki sıradan bir ailenin çocuk yetiştirmesi 2005 yılında 490 bin yuan'a (yaklaşık 635 bin lira) mal oluyordu. 2020 yılına kadar ise bir çocuğun maliyeti 1,99 milyon yuan'a (2 milyon 600 bin lira), yani 4 katına, yükseldi.



Konuya ilişkin Reuters’a açıklama yapan ve Nisan ayında Şangay'da evlenen 26 yaşındaki sigorta profesyoneli Annie Zhang, "Çocuk sahibi olmak, benim yaşımdaki kadınların kariyer gelişimi için yıkıcı bir darbe. İkincisi, Şanghay'da bir çocuk yetiştirmenin maliyeti çok fazla. Doğum yaptıktan hemen sonra hem bireysel hem de finansal özgürlüğünüze veda ediyorsunuz” dedi.



Öte yandan, nüfus sayımının sonuçları Çin nüfusunun yaşlandığını da gösterdi. Verilere göre 65 yaş ve üstü vatandaşların nüfusun yüzde 13,5'ini oluşturuyor, 2010’da bu oran yüzde 8,87'ydi.

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