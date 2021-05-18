Çin'de finans kuruluşlarına kripto para işlemleri yasaklandı

Çin'de finans ve ödeme kuruluşlarının kripto para işlemi gerçekleştirmesi yasaklandı. Üç kuruluşun yaptığı açıklamaya göre bankalar ve çevrimiçi ödeme kanalları da dahil olmak üzere bu tür kurumlar müşterilere kripto para birimini içeren herhangi bir hizmet sunamayacak.

ntv.com.tr 18.05.2021 - 18:36

Çin'de finans kuruluşlarına kripto para işlemleri yasaklandı

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Çin, finansal kurumların ve ödeme şirketlerinin kripto para birimi işlemleriyle ilgili hizmetler sunmasını yasakladı ve yatırımcıları spekülatif kripto ticaretine karşı uyardı.

Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği'nin Salı günü yaptığı ortak açıklamada, yasağa göre, bankalar ve çevrimiçi ödeme kanalları da dahil olmak üzere bu tür kurumların müşterilerine kayıt, ticaret, takas ve uzlaştırma gibi kripto para birimini içeren herhangi bir hizmet sunmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Son zamanlarda, kripto para biriminin spekülatif ticareti, insanların mülklerinin güvenliğini ciddi şekilde ihlal ederek normal ekonomik ve finansal düzeni bozarak toparlandı" dediler.

Çin, kripto borsalarını yasakladı, ancak bireylerin kripto para bulundurmalarını engellemedi.

Açıklamada ayrıca kripto para birimi ticaretinin risklerine dikkat çekilerek, "gerçek değer tarafından desteklenmediği ve fiyatlarının kolayca manipüle edilebildiği de dikkat çekildi.

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