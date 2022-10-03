Çin’de güneş enerjisinden elektrik üretimine yatırım 3 kat arttı

Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından kısa süre önce açıklanan verilere göre, yılın ilk sekiz ayında ülke genelinde elektrik üretimine yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artışla 320 milyar yuanı buldu. Bunlar arasında en büyük artışı fotovoltaik panellerle elektrik üretimine yapılan yatırım gösterdi. Bu alandaki yatırımlar, sekiz aylık süreçte yüzde 323,8 yükselerek, 102 milyar 500 milyon yuana ulaştı. İkinci sıradaki, termik santrallerde elektrik üretimine yönelik yatırımlar ise yüzde 60,1 artışla 48 milyar yuanı buldu.



Ağustos ayı itibarıyla fotovoltaik panellerleelektrik üretimi, termik santrallerdeki enerji üretiminin ardından ülkenin ikinci büyük elektrikkaynağı oldu. Ülke genelindeki toplam güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi kurulu kapasitesi, yıllık bazda yüzde 27,2 artarak 350 milyon kilovata çıkarken, rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi kurulu kapasitesi ise yıllık bazda yüzde 16,6 artışla 340 milyon kilovatı aştı.



Çin hükümetinin uyguladığı çeşitli teşvik politikaları sayesinde, fotovoltaik sektöründe faaliyet gösteren yerli işletmeler de hızla büyüyor. Verilere göre, 2021 yılında, küresel piyasalardaki fotovoltaik modüllerin yüzde 70'ten fazlası Çin tarafından sunuldu. Yeni enerjialanında dünyada ilk sıralarda yer alan Çin’de fotovoltaik sektöründe hizmet gösteren 10’dan fazla şirketin yıllık geliri geçen yıl itibarıyla 10 milyar yuan sınırını geçti. Bunlardan 5’inin yıllık geliri ise 30 milyar yuanın üzerinde.



YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜ 1 MİLYAR KİLOVATI AŞTI



Çin, karbon emisyonunda 2030 yılına kadar zirveye ulaşma, 2060 yılına kadar da karbon nötrlüğü gerçekleştirme hedeflerini ileri sürdü. Bunun için ülkede son yıllarda yenilenebilir enerjinin kullanılması süratle teşvik ediliyor.



Veriler, 2021 yılında Çin’in temiz enerji tüketiminin, toplam enerji tüketimindeki payının, on yıl öncesine kıyasla 11 puan yükselerekyüzde 25,5’e çıktığını gösteriyor.



Ülkedeki kömür tüketiminin payı ise yine on yıl öncesine göre 12,5 puan düşerek yüzde 56’ya indi. Bunun yanı sıra, geçen yıl ülkedeki rüzgâr ve güneş enerjilerine dayalı elektrik üretimi kurulu gücü, 2012 yılına göre yaklaşık 12 kat arttı ve yıllık yeni enerjili elektrik üretimi ilk defa 1 trilyon kilovatı geçti.



Çin’de yenilenebilir enerjiye dayalı elektriküretimi kurulu gücü 1 milyar 100 milyon kilovatı aştı. Çin, su, rüzgâr ve güneş enerjilerine dayalı elektrik üretimi kurulu gücü bakımından ise dünya birincisi konumunda.

