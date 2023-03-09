Çin'de imalat göstergesinde güçlü toparlanma

Çin'de imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında 50,1'e yükselerek genişleme aralığına geri döndü.



Endeks, aralık ayında 47 olarak kayda geçmişti.



Aynı zamanda, ocak ayında küresel PMI da bir önceki aya kıyasla 0,6 puan yükselerek 49,2’ye çıktı ve son yedi aylık düşüş eğilimini geride bıraktı.



Uzmanlar, Çin'in imalat sektörünün toparlanmasının küresel ekonomideki gerilemenin sona ermesine büyük katkıda bulunduğu kanısında. İmalat sektöründe ciddi toparlanma görüldü



Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu (CFLP) ile Çin Ulusal İstatistik Bürosu Hizmet Sektörü Araştırma Merkezi tarafından bugün açıklanan verilere göre, ocak ayında imalat PMI bir önceki aya kıyasla 3,1 puan artışla yüzde 50,1’e yükseldi.

Arka arkaya 3 aydır 50 seviyesinin altında kalan endeksin tekrar genişleme aralığına dönmesi, imalat sektörünün önemli ölçüde toparlandığını gösterdi.



Salgın kısıtlamalarının kaldırılması ve ekonomiyi istikrara kavuşturmayı hedefleyen politikaların etkisini göstermesiyle piyasada talep kısa süre içinde hızla yükselişe geçti.



Verilere göre, ocak ayında yeni sipariş endeksi bir önceki aya göre 7 puan artarak 50,9'a ulaştı. İşletmelerin üretim faaliyetlerinin normale dönmesiyle birlikte imalat PMI'sı üç aydır görülen düşüş eğilimi sona erdi.



Bunun dışında, istihdam endeksi de ocak ayında bir önceki aya göre 2,9 puan arttı.



Veriler, ayrıca ocak ayında işletmelerin ticari faaliyet beklenti endeksinin bir önceki aya göre 3,7 puan artışla 55,6’ya çıktığını gösterdi.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu Yetkilisi Shi Zhaohui, "Ocak ayında üretim ve ticari faaliyet beklenti endeksleri nispeten yüksek bir genişleme aralığına yükseldiği gibi, son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu, üreticilerin piyasanın toparlanmasına besledikleri güveni yansıtıyor." dedi.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Çin temsilcisi Tamas Hajba, Çin ekonomisinin toparlanmasını şöyle değerlendirdi: "Çin, devasa bir piyasaya sahip. Dünya, Çin'i yakından izliyor. Finans piyasalarından gelen geri bildirimler ışığında Çin'in kalkınma ve büyüme ivmesine büyük güven beslendiği söylenebilir.

Bu bağlamda, Çin'in büyümesi ve kalkınması, küresel ekonominin büyümesine katkıda bulunacak. Bunun, hem küresel ölçekte hem de bölge ülkeleri için çok önemli olduğu kanısındayım."