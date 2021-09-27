Çin'de kripto para için yeni karar: Yatırımcı kabul etmeyecek

Çin Merkez Bankası'nın kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmesinin ardından, alım-satım platformları eyleme geçti. Daha önce yeni kullanıcı kayıtlarını durduğunu açıklayan Huobi, bu kez mevcut kullanıcı hesaplarının sene sonuna kadar kapatılacağını ilan etti.

Çinli kullanıcılar, Binance ve OKEx gibi popüler platformların da benzeri kararlar alacağına kesin gözüyle bakıyor.

Çin Merkez Bankası, cuma günü yayımladığı bildiriyle kripto para işlemleri ve spekülasyonunun yanı sıra, sınır dışındaki borsaların Çin'e hizmet sağlamasını da yasa dışı olarak değerlendirmişti.

