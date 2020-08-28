Çin'de potansiyel araba alıcısı bekârlar

2030'a kadar Çin'de araba satın alan insanların neredeyse üçte biri bekâr olacak. Yapılan bir araştırmaya göre, otomobil üreticileri reklamdan tasarıma kadar birçok şeyi değiştirecek.

28.08.2020 - 13:02

Çin'de potansiyel araba alıcısı bekârlar

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Çin'de 2030 yılına kadar otomobil alıcılarının yüzde 30'unu bekâr oluşturacak. 

Yapılan bir araştırmaya göre, Çin otomobil üreticilerinin reklamdan tasarıma kadar her şeyin şeklini buna uygun olarak değiştireceği bildirildi.

Bloomberg'ün haberine göre, bekârların ikinci el araçlardan ziyade lüks, yabancı markaları ve yeni arabaları tercih etme olasılığının daha yüksek olduğu görülüyor.

Bekâr alıcıların yaklaşık beşte biri, ilk yarıda Çin'de yüksek kaliteli markaları tercih etti.

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