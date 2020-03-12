Çin'de tarihin en büyük düşüşü: Satışlar yüzde 79 geriledi

Çin'de otomobil satışları şubat ayında corona virüs salgını nedeniyle gerileyen talep sonucu yüzde 79.1 düşerek şu ana kadarki en büyük aylık daralmayı kaydetti.



CNBC'nin haberine göre, Çin otomobil üreticilerini temsil eden Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM), satışların art arda 21. ayda daralarak şubat ayında 310,000'e düştüğünü bildirdi.



Böylece düşüş 20. ayda da devam etti. Birliğin yetkililerinden olan Chen Shihua "otomobil satışları 2005'ten beri görülmeyen seviyelere döndü" diye konuştu.



Birliğin yetkili isimlerinden biri geçen ay Reuters'a verdiği mülakatta yılın ilk yarısında satışların yüzde 10'dan fazla gerileyebileceğini belirtmişti.



Donfgeng Motor Group ve ortakları Honda Motor, Renault, Peugeot gibi otomobil üreticileri virüs nedeniyle fabrikalarının üretime yeniden başlamasını ertelemişti. Tesla da Şanghay'daki üretim planlarını ertelemişti.



Wuhanlı yetkililerin bazı sektörlere yasakları kaldırmasıyla Honda bölgedeki fabrikasında sınırlı üretime başlamıştı, Nissan Motor da Xiangyang'da üretime kısmen başlayacağını bildirmişti.