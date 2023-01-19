Çin'de turizm salgın öncesine döndü

Çin'de virüs önlemleri gevşedi, bilet aramaları ve rezervasyonlar hızlı arttı.



Çin'de salgın önlemleri 8 Ocak itibariyle gevşetildi. Uçuş yasaklarının kalktığı ülkede uçak bileti rezervasyonları katlandı. Dış uçuşlar için bilet aramaları ve rezervasyonlarında büyük artış var.



Çin merkezli bir turizm platformunun verilerine göre, salgın önlemlerinin hafifletileceğinin duyurulmasının ardından geçen 1 saatte bilet rezervasyonları 5 kat yükseldi.



Yurtdışında popüler lokasyonlar için internette yapılan aramalar 10 kat yükselirken, otel aramaları salgın öncesi döneme döndü.



Bilet alan Çinlilerin çoğu Pekin ve Şangay gibi metropollerde yaşıyor.



Öte yandan çok sayıda ülkeden de Çinli turistlere davet yapıldı. Fransa, Tayland, Danimarka ve Norveç dahil pek çok ülkenin büyükelçilikleri ve turizm birimleri sosyal medya paylaşımında bulundu.



Bu paylaşımlarda Çinli turistlerin sabırsızlıkla beklendiği dile getirildi.



Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verileri, salgın öncesi Çin'in yurt dışı seyahat harcamaları bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor.