Çin'de turizm salgın öncesine döndü

Çin'de virüs önlemlerinin gevşemesi turizm hareketliliğini beraberinde getirdi. Ülkede yurtdışı bilet aramaları bir anda katlanırken,, pek çok ülke Çinli turistleri çekmek için davette bulundu.

Çin'de turizm salgın öncesine döndü

'de virüs önlemleri gevşedi, bilet aramaları ve rezervasyonlar hızlı arttı.

Çin'de önlemleri 8 Ocak itibariyle gevşetildi. Uçuş yasaklarının kalktığı ülkede uçak bileti rezervasyonları katlandı. Dış uçuşlar için bilet aramaları ve rezervasyonlarında büyük artış var.

Çin merkezli bir turizm platformunun verilerine göre, salgın önlemlerinin hafifletileceğinin duyurulmasının ardından geçen 1 saatte bilet rezervasyonları 5 kat yükseldi.

Yurtdışında popüler lokasyonlar için internette yapılan aramalar 10 kat yükselirken, otel aramaları salgın öncesi döneme döndü.

Bilet alan Çinlilerin çoğu Pekin ve Şangay gibi metropollerde yaşıyor.

Öte yandan çok sayıda ülkeden de Çinli turistlere davet yapıldı. Fransa, Tayland, Danimarka ve Norveç dahil pek çok ülkenin büyükelçilikleri ve turizm birimleri sosyal medya paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımlarda Çinli turistlerin sabırsızlıkla beklendiği dile getirildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verileri, salgın öncesi Çin'in yurt dışı seyahat harcamaları bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...