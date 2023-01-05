Çin’de yılbaşı tatili turizmi yeniden canlandırdı

Çin Turizm Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, tatil boyunca uzun mesafeli seyahatler dâhil olmak üzere turizm sektörünün işleyişi normale dönüyor.

Çin Ulaştırma ve Taşımacılık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiler de tatil döneminde demir yoluyla yapılan günlük seyahat sayısının, kasım ayındaki günlük ortalamaya yüzde 109 artışla, 5 milyon 80 bine ulaştığını gösterdi. Tatilde kara yoluyla ve deniz ile nehirlerden yapılan seyahat sayısı da 61 milyon 436 bin 800’e yükseldi.



Öte yandan, hava yoluyla seyahate de ilgi arttı. Üç günlük tatilde sivil hava yolu şirketleriyle yapılan seyahatlerin sayısı 2 milyon 338 bini buldu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tatilde ülke içinde seyahat eden kişi sayısı yıllık bazda yüzde 0,44 artışla 52 milyon 713 bin 400’e ulaştı.

TURİZM GELİRİ ARTTI





Bu sayının, COVID-19 pandemisi öncesinde, 2019’daki yeni yıl tatili dönemindeki seviyenin yüzde 42,8'ine ulaştığı belirtildi.



Diğer yandan, yeni yıl tatilindeki harcamaların geçen yıla göre yüzde 4 artışla toplam 26 milyar 517 milyon yuan (3 milyar 84 milyon dolar) iç turizm geliri sağladığı kaydedildi. Bu miktarın, 2019 yılındaki seviyenin yüzde 35,1'ine tekabül ettiği bilgisi verildi.



Yurt içinde en çok talep gören yerler kış temalı turistik noktalar, eğlence mekânları, temalı parklar, mesire yerleri ve adalar oldu. Bunun yanı sıra, Çinli turistlerin internet üzerinden farklı ülkelerdeki turistik noktalara dair yaptığı aramalarda da büyük artış görüldü.



Çin’in en büyük çevrim içi sipariş platformlarından Meituan tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılının son gecesinde lüks otellerin doluluk oranı rekor kırdı.

TÜKETİM SALGIN ÖNCESİNE KIYASLA YÜZDE 75 ARTTI

Meituan’un verileri, hizmet sektörünün hızla toparlandığını da ortaya koydu. Yeni yıl tatilinde günlük tüketim hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 75 arttı. Guangdong, Jiangsu, Beijing, Zhejiang, Shanghai ve Sichuan tüketimde başı çekti.



Veriler ayrıca, tatilin ilk iki gününde, restoranların çevrim içi olarak edindiği gelirlerin de bir önceki haftanın iki katından fazla arttığını gösterdi.



Başkent Beijing’deki mağazalar, süpermarketler, restoranlar ve e-ticaret işletmelerinin üç günlük tatildeki satış hacmi geçen yılın aynı döneminin yüzde 83,8’ine ulaşarak, 3 milyar 530 milyon yuana yükseldi. Başkentteki 52 alışveriş merkezi 12 milyon 181 bin kişi ağırladı.



Tatilde sinema salonlarına ilgi de artarken, gişe gelirlerinin 500 milyon yuanı aştığı bildirildi.