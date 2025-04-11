Çin’den ABD’ye yeni tarife misillemesi: Gümrük vergisi yüzde 125’e çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak 2025’te göreve geldikten sonra gümrük vergisi tarifelerindeki artışlarla başlattığı “ticaret savaşı” devam ediyor. ABD’den dün yapılan açıklamada Çin’den ithal ürünlere getirilen gümrük vergisi tarifesinin yüzde 145 olduğunun belirtilmesinin ardından Çin’den yeni hamle geldi.



Çin Maliya Bakanlığı, ABD’ye uygulanan ek gümrük vergisi tarifesinin yüzde 84 oranından yüzde 125’e çıkarılacağını açıkladı. Açıklamaya göre, söz konusu yeni tarife 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren tüm ABD ürünleri için geçerli olacak.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ’DEN İLK YORUM



Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, ABD ile yaşanan “tarife savaşı” hakkında kamuoyu önünde ilk kez yorumda bulundu.



Ulusunun “korkmadığını” söyleyen Şi, “Ticaret savaşında kazanan yoktur; dünyaya karşı gelmek sadece yalnız kalmaya sebep olur” değerlendirmesinde bulundu.

Çin’in kalkınmasının 70 yılı aşkın süre boyunca kendi kendine yetmesine ve çok çalışmasına dayandığını anlatan Devlet Başkanı, hiçbir adaletsiz baskıdan korkmadıklarını vurgulayarak, “Dışarıdaki iklim nasıl değişirse değişsin Çin kendine güvenli ve odaklı olmayı sürdürecek ve kendi işlerini kendisi idare etmeye konsantre olacak” diye konuştu.

Çin ve AB’nin tarife konusunda “takım olabileceğine” işaret eden Şi, “Çin ve Avrupa uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeli ve tek taraflı zorbaca uygulamalara birlikte direnmeli” dedi. Şi, bunun sadece kendi meşru hak ve çıkarlarını korumakla kalmayıp, uluslararası adalet ve hakkı da güvence altına alacağını belirtti.