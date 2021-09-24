Çin'den kripto para açıklaması

Çin'in merkez bankası olan Halk Bankası (PBOC) web sitesinde, Bitcoin ve Tether dahil tüm kripto para birimlerinin para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini söyledi.



Çin Halk Bankası, kripto para birimlerinin piyasalarda geleneksel para birimleri olarak dolaşmaması gerektiğini ve denizaşırı borsaların internet üzerinden Çin'de yatırımcılara hizmet vermelerinin yasaklandığını da sözlerine ekledi.



PBOC ayrıca finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasını da yasakladı.



Merkez bankasının yanı sıra bankacılık, menkul kıymetler ve döviz düzenleyicileri de dahil olmak üzere on Çin devlet kurumu, ortak bir açıklamada, kripto para birimlerinin spekülatif ticaretine "yüksek basınçlı" baskıyı sürdürmek için yakın çalışacaklarını aktardı.



Açıklama sonrası ise Bitcoin, yüzde 6 civarında düşerek 42 bin 100 seviyelerine geriledi.



Ülkenin ekonomik planlama ajansı ayrıca Çin'in kripto madenciliğini ortadan kaldırmasının acil bir görev olduğunu ve karbon hedeflerine ulaşmak için önemli olduğunu söyledi.