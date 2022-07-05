Çin'in 6. büyük emlak şirketi temerrüde düştü

Çin'de gayrimenkul geliştirme şirketi Shimao Group 1 milyar dolar büyüklüğündeki tahvil ve anapara ödemesini yerine getiremedi.



Shimao, Singapur Borsası'nda işlem gören tahvili için pazar günü yapması gereken 1 milyar 23 milyon dolar tutarındaki faiz ve anapara ödemesini gerçekleştiremedi.



Şirket, kote olduğu Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde borç refinansmanı konusundaki piyasa belirsizlikleri ve zorlu faaliyet, fonlama şartları nedeniyle ödemeyi yapamadığını belirtti.



Yapılan açıklamada, kreditörlerinden borcun tamamının derhal ödenmesi yönünde bir bildirim alınmadığı ifade edilirken, likidite krizinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için yollarının belirlenmesi amacıyla finansal danışman olarak Admiralty Harbour Capital, hukuk danışmanı olarak Sidley Austin ile anlaşmaya varıldığı da vurgulandı.

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