Çinli inşaat devi Evergrande, temerrütten kurtuldu

Çin'li Evergrande Group, kupon ödeme vadesi 23 Eylül'de dolan dolar cinsinden tahvilin ödemesi için para aktarımı yaptı. Son ödeme için ilave sürenin dolmasına günler kala gelen ödeme, eğer gerçekleşmeseydi şirket resmen temerrüte düşecekti. Evergrande hisseleri yüzde 5,4 yükseldi.

Haberler - Reuters - NTV Haber 22.10.2021 - 10:21

Çinli inşaat devi Evergrande, temerrütten kurtuldu

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Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande, bu hafta sonu süresi dolacak tahvil kupon ödemesini gerçekleştirerek temerrüdün eşiğinden döndü.

Bu durum, küresel yatırımcıları aylardır meşgul eden bu krizdeki son önemli gelişmeyi işaret ediyor. Şirketin asıl ödeme tarihini kaçırmasının ardından tahvil kuponu için 30 günlük yasal süre cumartesi günü sona eriyordu.

Ödemenin gerçekleşmesi, muhtemelen Evergrande'nin temerrüte düşmesinin küresel piyasalara olabilecek etkisine dair endişeli olan düzenleyici kurumları ve yatırımcıları rahatlatacak.

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