Çinliler altına yatırım yaptı

Altın dünyanın hemen her yerinde güvenli liman olarak görülüyor. Çin'den gelen son rakamlar da bunu kanıtladı.

Dünya Altın Konseyi, Altın Talepleri Eğilimleri raporuna göre ülkede yılın ilk üç ayında altın mücevher tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 212 artarak 191,1 tona çıktı.

TÜM DÜNYADA ALTIN TALEBİ ARTTI



Bu rakam 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Aynı dönemde tüm dünyadaki altın mücevher talebi ise yüzde 52 civarında arttı.



Yılın ilk çeyreğinde küresel altın fonları ise 815 tonla yıllık bazda yüzde 23 düştü. Bunun ana nedeni fonlardan 177 tonluk çıkışın yaşanması. Aynı dönemde, Çin’in altın fonlarına ise 11 buçuk tonluk giriş kaydedildi.



Mart sonu itibarıyla, Çin’de altın pozisyonu yeni rekora imza attı. Çin'de altın talebinin artmasının iki nedeni var. İlki fiyatların önceki çeyreğe oranla yüzde 8,5 daha ucuz olması.



İkincisi ise Çin borsasının dalgalı seyri. Borsadaki hareketleri risk olarak gören Çinli yatırımcı, parasını altına çevirmeyi tercih etti.

