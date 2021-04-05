Çip sorunu: Subaru’dan üretime 17 gün ara

Japon otomobil üreticisi Subaru, Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıkladı.



Subaru'dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı.

Sabah saatlerinde Suzuki, Japonya'da bulunan üç fabrikasından ikisinde üretime geçici olarak ara verdiğini bildirmişti. Dünyada etkili olan çip krizi nedeniyle üretimin askıya alındığı belirtilirken, ayrıca bazı parçaların tedariğinde gecikmeler yaşandığı kaydedilmişti.



Suzuki'den önce de General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai ve Ford gibi otomotiv devleri üretimlerine ara vereceğini açıklamıştı.