Citibank Mikro Girişimci Ödülleri sahiplerini buldu

Citi Vakfı tarafından 2001 yılında hayata geçirilen Citibank Mikro Girişimci Ödülleri, dünya çapında mikro girişimcileri ödülle destekleyerek, mikro girişimcilik konusunda farkındalık sağlamayı amaçlıyor.

Program aynı zamanda mikro girişimcileri, mikro kredi kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, akademisyenleri ve fikir liderlerini bir araya getirerek mikro girişimcilik konusunda bir destek ağı da oluşturuyor.

Citi Vakfı’nın Türkiye'de 2007 yılından bu yana Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı işbirliği, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve ARGE Danışmanlık'ın desteği ile yürüttüğü Citibank Mikro Girişimci Ödülleri, 10’uncu kez sahiplerini buldu.

Ödül töreni; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar, Türkiye İsrafi Önleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile gazeteciler ve Türkiye’nin dört bir yanından girişimci kadınların katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.



FİNALİSTLERE ÜÇ AŞAMALI ÖN DEĞERLENDİRME



2007 yılından bu yana gerçekleştirilen Citibank Mikro Girişimci Ödül programına bugüne kadar yaklaşık 20 bin girişimci başvuruda bulunurken, 300’den fazla girişimci ödül aldı. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Citibank Mikro Girişimci Ödülleri programına ise 56 ilden 1.500’e yakın girişimci kadın başvuruda bulundu.



Citibank Mikro Girişimci Ödülleri; Yılın Mikro Girişimcisi, Yılın Genç Girişimcisi, Sosyal Etki, Vizyon, İnovasyon, Yerel Rol Model, Finansal Başarı, Kişisel Mücadele, Umut Veren Girişimci ve Sürdürülebilir İş Modeli ve 10. Yıla Özel Teşvik olmak üzere 11 kategoride değerlendirildi. Mikro girişimcilerin yaptığı başvurular, ARGE Danışmanlık, Danışma Kurulu ve ülke ekibince üç aşamalı ön değerlendirmeye tabi tutuldu ve finalistler belirlendi. 10’uncu Citibank Mikro Girişimci Ödülleri için başvurular sonucunda 55 girişimci kadın finale kaldı.



“KADINLARIN UFAK BİR CAN SUYUYLA NE KADAR ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIĞINI GÖRÜYORUZ”



T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Citibank Mikro Girişimci Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, mikro girişimciliğin öneminin altını çizerek, “Mikro girişimcilik bizim için, kadınlarımız için çok önemli. Burada mikro kredinin çok önemli payı var. Bir şekilde özellikle dar gelirli olan kadınlarımızın, ailelerimizin yaptıkları, ortaya koydukları emekle onlara sağlanacak ufak bir can suyuyla ne kadar önemli başarılara imza attıkları ortada.

Bu nedenle Citibank Mikro Girişimciler Ödül Töreni’ni organize eden Citibank başta olmak üzere Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na büyük katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Citibank’ın ödül programını 10 yıldır sürdürmesinin önemine dikkat çeken Turagay, “10 yıldır kadınlara büyük bir motivasyon veriyorlar.

Bu yıl 1.500 kadın girişimci başvuruda bulunmuş. Onların heyecanlarını düşünün. Ödül almaya gelen kadınlarımızı düşünün. Onlar bizler için, Türkiye’miz için büyük bir kazançtır. Bizim tek dileğimiz var; kadınlarımızın hem ekonomimizde hem de sosyal anlamda daha bağımsız olması, ayakta durması ve hak ettiği yere kendi gücüyle gelebilmesi ve rol model olarak tüm Türkiye’ye yayabilmesi. İnşallah bu girişimleri biz de devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz. Ödül alacak ya da almayacak tüm kadınları canı gönülden tebrik ediyorum. Onların hepsi gönlümüzde ödül alıyor. Hep beraber daha güzel şeyler yapabiliriz” diye konuştu.



Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının istenilen düzeyde olmadığını da hatırlatan Turagay, şunları söyledi: “Bizde yüzde 34’ler seviyesinde olan kadının iş gücü katılım Avrupa’da yüzde 68-70’ler seviyesinde. Öte yandan kadınlarımızı ihracata yönlendirmeye çalışıyoruz. Toplam ihracatımız içerisinde işveren kadınlarımızın sayısı bir miktar artsa bile hala istenilen seviyelerde değil. 137 bin civarında kadın işverenimiz var. Bu sayıyı daha da yukarılara çıkarmamız lazım. Toplam işveren içerisindeki kadın payı yüzde 10’lar civarında. Bu oranı da yukarılara çıkarmak gerekiyor.”

PROGRAM ARALARINDA TÜRKİYE’NİN DE OLDUĞU 26 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR

10’uncu Citibank Mikro Girişimci Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, 2007 yılından bu yana kadın girişimciliği konusunda farkındalığı artırmak ve kadın girişimcileri desteklemek amacıyla KEDV ile birlikte “Citibank Mikro Girişimci Ödülleri” programını sürdürdüklerini söyledi. Karter, “Mikro girişimci kadınların mikro kredilerle mucizeler yarattığına bir kez daha tanık olduk. Covid-19 salgınının yarattığı olumsuzluklara rağmen kadın mikro girişimcilerin, şartlara uyum sağlamada ve işlerini geliştirmede büyük gayretler sarf ettiklerini ve başardıklarını gördük” dedi.



Emre Karter, Citibank Mikro Girişimci Ödülleri Programı’nın, dünya çapında mikro girişimcilik konusunda farkındalık sağladığını belirtti. Karter, Citibank Mikro Girişimci Ödülleri Programı sayesinde mikro girişimciliğin özendirildiğini ve mikro girişimcilik konusunda bir destek ağı oluşturulduğunu vurguladı. Karter “Türkiye’de 2007 yılından bu yana yürütülen projeye bugüne kadar yaklaşık 20 bin girişimci başvuruda bulundu, 300’den fazla girişimci ödüle layık görüldü. Citibank olarak Citibank Mikro Girişimci Ödülleri programını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.



PROJELER 12 KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLDİ



Aralarında iş dünyasının önemli isimleri ve gazetecilerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilen projeler 12 kategoride değerlendirildi. Bu yıl tüm adaylar arasında jüri üyelerinin verdiği en yüksek puanı alan Sinop’tan Âlime Çekirdek, “Topraksız Tarım-Çilek Seraları” girişimiyle Yılın Mikro Girişimcisi seçildi.