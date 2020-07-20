Citigroup: Altında rekor an meselesi

Altın fiyatları ile ilgili son tahmin ABD merkezli bankacılık devi Citigroup Inc.'den geldi.

Citigroup Inc.'e göre ABD doları cinsinden altının gelecek 6 -9 ay içerisinde rekor kırması bekleniyor. Banka, altının gelecek 3-5 ay içerisinde yüzde 30 ihtimalle ons başına 2 bin doları aşmasını bekliyor.



Aralarında Ed Morse'un da bulunduğu Citi analistlerinin üçüncü çeyrek emtia görünümü raporunda “Gevşek para politikası, düşük reel faizler, rekor ETF girişleri ve altın varlıklarında alımların artması yükselişi destekleyen unsurlar” dendi.



Bloomberg'in haberine göre, nominal altın fiyatlarının halihazırda bu yıl diğer her G-10 ve majör gelişen piyasa parası cinsinden rekor kırdığı belirtilen Citi analistlerinin notunda “Biz altının dolar cinsinden yeni zirveler görmesinin sadece an meselesi olduğuna inanıyoruz” ifadesi yer aldı.



Bu beklentiyle ilgili risklerin devam edebilecek bir deflasyon şoku veya Fed'den büyük bir şahin dönüş olabileceği belirtilen raporda analistler, ancak bunun 2020'de çok düşük bir ihtimal olduğunun altını çizdi.



Spot piyasada işlem gören altın TSİ 09:45'te ons başına 1,810 dolar seviyesinden alıcı buldu. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 1,921.17 dolar ile 2011 yılında görülmüştü.



Ayrıca Citi, yatırım talebi ve küresel büyümedeki toparlanmanın devam etmesiyle gümüşün 6-12 aylık dönemde ons başına 25 dolara yükselmesini bekliyor. Paladyumda 6-12 aylık dönemde yüzde 25 yukarı yönlü potansiyel gören Citi'ye göre fiyatlar 2,500 dolara gidebilir.

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