CME Group’un solana vadeli işlemleri hamlesi SOL fiyatını yükseltti

Dünyanın en büyük türev borsalarından biri olan CME Group, Solana (SOL) vadeli işlemlerini resmen başlatarak kurumsal yatırımcılara yönelik yeni bir yatırım aracını piyasaya sundu. Bu gelişme, kripto türev piyasasının olgunlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Solana’nın fiyatı kısa sürede 123 dolara kadar yükseldi.



Kripto türev ürünlerine artan kurumsal talebin bir göstergesi olan bu hamle, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerinin ardından Solana’nın da geleneksel finansal piyasalarda daha fazla yer bulmasını sağlıyor. CME Group’un Küresel Kripto Para Ürünleri Başkanı Giovanni Vicioso, yeni vadeli işlem sözleşmelerinin yatırımcılara daha verimli yatırım ve korunma stratejileri sunacağını belirtti.



SOLANA VADELİ İŞLEMLERİNE KURUMSAL İLGİ



16 Mart’ta FalconX ve StoneX arasında gerçekleşen ilk işlem, kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş kripto türev ürünlerine olan ilgisini ortaya koydu. CME Group’un Solana vadeli işlemleri iki farklı sözleşme boyutuyla sunuluyor:



Mikro sözleşmeler: 25 SOL büyüklüğünde



Standart sözleşmeler: 500 SOL büyüklüğünde



Her iki ürün de CME CF Solana-Dolar Referans Oranı kullanılarak nakit olarak kapatılıyor. Solana vadeli işlemlerinin piyasaya sürülmesi, geleneksel finans ile kripto piyasası arasındaki bağları güçlendirirken, kurumsal yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.



Cumberland DRW, FalconX ve StoneX gibi büyük piyasa yapıcılar, CME’nin hamlesini kripto türev piyasasının olgunlaşmasında bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.



SOLANA FİYATINDAKİ SON HAREKETLER VE PİYASA BEKLENTİLERİ



CME Group’un duyurusunun ardından Solana fiyatı 123 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak, 18 Mart itibarıyla fiyat 123,27 dolardaki destek seviyesine geri çekildi. Teknik göstergeler, Solana’nın 126,99 dolar seviyesindeki direnci test ettiğini ve bu seviyeyi aşması halinde yeni bir yükseliş trendi oluşturabileceğini gösteriyor.



RSI göstergesi momentumun nötr olduğunu işaret ederken,



MACD göstergesi, boğa piyasasının devam edebileceğini ancak potansiyel bir aşağı yönlü dönüş riski taşıdığını belirtiyor.



Uzmanlara göre, Solana 126 dolar seviyesindeki kritik direnci aşarsa, fiyatın 128-130 dolar bandına ulaşması mümkün görünüyor. Ancak bu direncin kırılamaması durumunda, fiyatın 121,85 dolar seviyesine doğru geri çekilme riski bulunuyor.



Bazı analistler, Solana vadeli işlemlerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte kurumsal yatırımcı ilgisinin artacağını ve bu durumun fiyatı 140-150 dolar bandına taşıyabileceğini öngörüyor.



Solana vadeli işlemlerinin piyasaya sürülmesi, kripto para piyasasındaki kurumsal katılımın artışını destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. CME Group’un bu yeni ürünü, kurumsal yatırımcılar için daha fazla risk yönetimi ve korunma stratejisi sunarken, piyasanın daha istikrarlı hale gelmesine de katkı sağlayabilir.

