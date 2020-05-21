Coca-Cola Türkiye’den KOVID-19 ile mücadele için 13 milyon TL destek



Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır KOVID-19’la mücadele kapsamında yapılan yardımları şöyle özetledi:



"Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlıyoruz. Coca-Cola Vakfı aracılığıyla Kızılay için 10 milyon TL’lik destek sağladık. Kızılay’ın da katkısıyla 3 bacaklı bir destek programı yürüttük. Program kapsamında, Sağlık Bakanlığımıza medikal malzeme alımı ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine gıda ve içecek yardımı yapılması için destek sağladık. Ülkemizde 7 bölgedeki 29 şehirde, 150 bin haneye ulaşan gıda bankalarına Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıyoruz. 15 binden fazla yeme-içme hizmeti sektörü çalışanına temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ahbap Derneği aracılığıyla alışveriş kartı desteği sağladık. Bu çalışmada sektör derneklerimiz TÜRYİD ve TÜRES de ihtiyaç sahiplerine ulaşmamızda bize destek oluyorlar. Yeme-içme sektörü için verdiğimiz bir diğer desteği ise Metro Türkiye öncülüğünde başlatılan “Küçük İşletmem İçin” projesi ile hayata geçiriyoruz. Ana partneri olduğumuz bu projeyle ekonominin can damarı olan küçük işletmelere, hayat normale döndüğünde gereken can suyunun karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla ürün desteği veriyoruz.



Bunlara ek olarak, şimdiye kadar karantina altında bulunan yaklaşık 20 bin kişiye içecek temin ettik. Üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarına 112 Acil servisi çalışanlarına ve yerel yönetimlere ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere de ürün sağladık."



Coca-Cola İçecek fabrikalarının özel bölümlerinde, hastanelerde kullanılmak üzere yüzey temizleme sıvısı üretimine başladıklarını da ekleyen Başarır, ilk etapta 11 ton yüzey temizleme sıvısını İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne ve talepte bulunan üniversite hastanelerine ulaştırdıklarını, bu alanda ihtiyaç doğrultusunda üretime devam edeceklerini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na da destek olduklarını belirten Başarır, “Ana hissedarımız Anadolu Grubu’nun Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na yaptığı 5 Milyon TL’lik bağışa, Coca-Cola İçecek olarak 1,25 Milyon TL destek sağladık. Memleketimizde salgına karşı yürütülen mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz” dedi.



