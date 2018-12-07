Coca-Cola'daki kariyerine 1978 yılında başlayan Muhtar Kent, nisan 2019’da emekli olmayı planlıyor.

Çalışma hayatında 40 yılı geride bırakan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, kendi hikayesini kaleme aldı.

1978 yılında New York Times gazetesinde Coca-Cola iş ilanı gördüğünü ve hikayesinin bu şekilde başladığını anlatan Kent, "Başvurumun üzerinden çok geçmeden Atlanta'ya iş görüşmesi için gittim. Yönetici adayı olarak kabul edilmem ile o zamandan beri Coca-Cola sistemi içinde olmaktan keyif aldığım yaşamım başladı" dedi. Şirkette bulunduğu zamanın sonuna geldiğini kaydeden Kent, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2019 yılında bırakacağını vurguladı.

"BAŞARI GARANTİ DEĞİLDİR"

Şirketteki 40 yıllık çalışma hayatından önemli satır başlarını paylaşan Kent, “Aldığım en değerli ders, işteki başarının hiç bir zaman garanti olmadığı. Özellikle bizim gibi 132 yıllık bir geleneğe sahip bir şirket bile, sürdürebilir ve sağlıklı büyümesi için kendini yenileyebilmelidir. Beni dört farklı kıtaya taşıyan söz konusu yenilenme sürecine dahil olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı” ifadesini kullandı.

1978'de işe başladığında şirketin Coca- Cola'nın sağlıklı bir yapıda olduğunu fakat tam olarak gelişemediğini vurgulayan Kent, “Sprite, Minute Maid, Fanta, Tab ve diğer markaların birçoğunu sattık, ancak odağımızın çoğu Cola ’daydı. Diyet kola henüz icat edilmemişti ve o zamanlar bazı otoriteler ise, en iyi günlerimizin geride kaldığını düşünüyorlardı" dedi. 2008 yılında CEO olduğu zaman ise, şirketin ürün yelpazesinin geçmişe oranla daha büyük, daha çeşitli fakat diğer içecek türlerine daha az bağımlı olduğunu kaydeden Muhtar Kent, “Bunun yanı sıra, işimizi büyütmek için yapmamız gereken çok iş vardı. O dönem şirkette 1970'lerden kalma sorunların yankıları devam ediyordu. Nihayetinde, büyük markalar oluşturma, perakende ve restoran müşterilerimiz için değer artırma ve güçlü bir franchise şişeleme sistemine öncülük eden temel iş modelimize yeniden odaklanmamız gerekiyordu” dedi.

"YILDA 4 MİLYAR DOLAR TASARRUF ETTİK"

Kent, “Son zamanlarda ise söz konusu iş modeline franchise ’a dönüştürdük ve iş ortaklarımızla birlikte sistemimize değer katarak uzun vadede büyüme ivmesi yakaladık. Ayrıca işimizin bazı temellerini yeniden düşünmek zorunda kaldık. Tarihsel olarak, model oldukça basitti.

Şirket, bitmiş ürünler imal eden ve dağıtan şişeleme ortaklarımıza konsantre olmuştu. Bu kapsamda, satışların toplam hacmi artırmak için bir teşvik modeli yarattık” diye konuştu.

Müşterilerin ürün çeşitliliği beklediklerini ve yatırımlarını bu yönde yaptıklarını belirten Kent, “Pazarladığımız ürün sayısı 2017 ’de 2 bin 800 iken bugün 4 bin 100 ’e çıkmış durumda” diye konuştu.

İş stratejisi olarak üretkenliği benimsediklerini ve 2008 yılında başlattıkları programlar ile 2019 yılına kadar yıllık 4 milyar dolar tasarruf sağladıklarını açıklayan Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, “Bu tasarruflarla, sonuçlarımıza değer veren ana markalarımıza yeniden yatırım yaptık. Ayrıca, şimdi ve geleceğe doğru işimize yardımcı olmak için birçok yeni markaya yatırım yaptık” dedi.

Seyahatleri sırasında kadınlar için ekonomik fırsatlar gördüğünü dile getiren Kent, 5by20 girişimi ile dünya çapında 5 milyon kadın girişimciyi desteklediklerinin bilgisini paylaştı.

"CEO OLDUĞUMDA KENDİMDEN SONRA GELECEK İSMİ DÜŞÜNDÜM"

Kent, kendinden sonra Coca-Cola'nın kaptan dümenine geçecek James Quincey hakkında da bazı bilgiler paylaştı. Kent, “CEO olduğum gün, bir sonraki CEO'nun kim olacağını düşünmeye başladım. Ve dünya çapında liderliğimizi sürekli geliştirdiğimizden emin olmak için yönetim kurulumuzla yakın bir şekilde çalıştım. Mayıs 2017'de James Quincey'nin benden bayrağı devraldığı tarihteki en sorunsuz CEO geçişlerinden birini yaşadığımız için çok gururluyum” dedi. Başarının tek bir kişiye ait olmayacağının altını çizen Kent, “Yıllar geçtikçe, bizim gibi bir işletmeyi evrim geçirmenin ve güçlendirmenin asla bir kişi hakkında olmadığını öğrendim.

Başarı, geçmişimize dayanmak ve geleceğimiz için bir sonraki lider grubunu hazırlamakla ilgilidir. Başarı asla garanti edilmez. İşi daha iyi için değiştirme fırsatını yakalayarak, her geçen gün ve her yıl kazanılmalıdır.

Coca Cola'nın yeni CEO'su James Quincey

40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum” dedi. Muhtar Kent, mesajının sonunda ise çalışma arkadaşları, iş ortakları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

YERİNE JAMES QUINCEY GELİYOR



Coca Cola'nın Yönetim Kurulu toplantısında, 1978 yılından bugüne kadar şirket bünyesinde çalışan ve son 10 yıldır tepe yönetici olarak görev yapan Muhtar Kent'in yerine, 2019 yılının nisan ayından itibaren James Quincey'nin getirilmesine karar verildi.

James Quincey, 1996 yılından itibaren çeşitli departmanlarda çalıştığı Coca Cola'nın 132 yıllık tarihinde bu görevi yürüten 14'üncü isim olacak.

“Yönetim Kurulu'nun başkanlığa beni layık görmesinden büyük bir onur duydum” diyen Quincey, "Muhtar’ın yıllar boyunca sağladığı akıl hocalığı teşvik ve iç görüyü takdir ediyorum" dedi.

Coca-Cola Başkanı ve Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) görevini ise 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Brian Smith üstlenecek.

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