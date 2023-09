Çocuk güvenliği aplikasyonuna talep artıyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklar sınıflara dönerken, okul yolunda güvenlikten ödün vermek istemeyen ebeveynlerin yardımına mobil aplikasyonlar yetişti.

Çocuklarının konumunu anlık olarak öğrenmek isteyen anne babalar, teknolojiyi avantaja çevirerek sertifikalı mobil aplikasyonlar üzerinden çocuklarını takip etmeye başladı. Daha gelişmiş uygulamaları tercih edenler ise çocuklarının telefonlarının şarj seviyesini kontrol edebiliyor, sosyal medya kullanımını ölçebiliyor ve tehlike anında acil durum sinyali alabiliyor.

Anne babaların çocuklarının güvenliği için mobil uygulamalardan artık daha fazla yararlandığını söyleyen Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel ise ebeveynlerin aplikasyon seçerken göz önünde bulundurması gereken hususları paylaştı.



EBEVEYNLERİN %46’SI ÇOCUKLARINI MOBİL APLİKASYONLARDAN TAKİP EDİYOR



Anne babaların çocuklarının güvenliği için duyduğu endişeleri, okulların açılmasıyla birlikte “Çocuğum şu an nerede? Okula güvenle ulaştı mı? Serviste uyuyup kalmış olmasın! Okulda her şey yolunda mı? Eve ne zaman varacak? Acil bir durumda birbirimize kolayca ulaşabilecek miyiz?” gibi önemli sorularla tetikleniyor. Bu durum, teknolojinin kullanımına da yön veriyor.



Araştırmalar, ebeveynlerin neredeyse yarısının (%46) çocuklarını kontrol etmek için mobil cihazlarına uygulama eklediğini gösterirken, kullanıcıların %90’ından fazlası bu uygulamaları yararlı bulduğunu belirtiyor. Bununla birlikte günümüzde 985,12 milyar dolar olan ebeveyn kontrolü uygulamalarının değerinin 2023’a kadar 2,48 milyar dolara ulaşacağına işaret ediliyor. Ancak pazarın büyümesiyle birlikte uygulama sayısının çoğalması, ebeveynlerin hangi uygulamayı tercih etmeleri gerektiği konusunda kararsızlığa düşürüyor.