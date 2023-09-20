Çocuk güvenliği aplikasyonuna talep artıyor

Peki ebeveynler, çocukların güvenlik takibi için geliştirilen uygulamaları incelerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalı? Gelin birlikte inceleyelim.



-Çocuk gizliliği ve güvenliği alanında uluslararası standartları karşılaması



-Gerçek zamanlı ve isabetli konum takibi



-Çocuğun takip ettiği rotaları geçmişe dönük görme



-Çocuk, anne babanın belirlediği konumlara ulaşınca ya da ayrılınca bildirim alma



-Çocuğun telefonu sessizde olsa bile kolayca yüksek sesli bildirim gönderme



-Çocuğun cihazının pil seviyesini görme



-Çocuğun tehlike anında anne babasına kolayca SOS sinyali gönderebilmesi



-Çocuğun uygulama ve sosyal medya kullanımına ilişkin istatistikleri gösterebilmesi



EBEVEYNLER DİKKAT! ÇOCUKLAR BU TEHDİTLERLE KARŞILAŞABİLİR



Son maddede de yer aldığı üzere, ebeveynlerin mobil uygulama seçerken kişisel güvenlik özelliklerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Öyle ki özellikle dijitalin içine doğmuş çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artması, siber güvenlik tehditleriyle karşılaşma olasılıklarını yükseltiyor. İnternette çocukların en sık karşılaştığı siber tehditler ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.



-Dolandırıcılık

-Sahte haber

-Kimlik hırsızlığı

-Uygunsuz içerikler



Söz konusu siber tehditlere karşı önlem almak isteyen ebeveynlerin %72’si çocuklarının ekran süresini kısıtlamak için mobil kontrol mekanizmalarını güçlendiriyor. Ancak, Censyswide tarafından çeşitli ülkelerden 4 bin ebeveynle gerçekleştirilen bir araştırma da yaklaşık üç ebeveynden birinin çocuklarıyla siber güvenlik hakkında hiç konuşmadığına işaret ediyor.

Buna karşın, Find My Kids gibi çocukların güvenliği için özel geliştirilmiş uygulamaları kullanan ebeveynlerin ise ulaşımdan sosyal medya analizi gibi pek çok konudaki endişeleri ortadan kalkıyor.