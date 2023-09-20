Çocuk güvenliği aplikasyonuna talep artıyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklar sınıflara dönerken, okul yolunda güvenlikten ödün vermek istemeyen ebeveynlerin yardımına mobil aplikasyonlar yetişti.
Çocuklarının konumunu anlık olarak öğrenmek isteyen anne babalar, teknolojiyi avantaja çevirerek sertifikalı mobil aplikasyonlar üzerinden çocuklarını takip etmeye başladı. Daha gelişmiş uygulamaları tercih edenler ise çocuklarının telefonlarının şarj seviyesini kontrol edebiliyor, sosyal medya kullanımını ölçebiliyor ve tehlike anında acil durum sinyali alabiliyor.
Anne babaların çocuklarının güvenliği için mobil uygulamalardan artık daha fazla yararlandığını söyleyen Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel ise ebeveynlerin aplikasyon seçerken göz önünde bulundurması gereken hususları paylaştı.
EBEVEYNLERİN %46’SI ÇOCUKLARINI MOBİL APLİKASYONLARDAN TAKİP EDİYOR
Anne babaların çocuklarının güvenliği için duyduğu endişeleri, okulların açılmasıyla birlikte “Çocuğum şu an nerede? Okula güvenle ulaştı mı? Serviste uyuyup kalmış olmasın! Okulda her şey yolunda mı? Eve ne zaman varacak? Acil bir durumda birbirimize kolayca ulaşabilecek miyiz?” gibi önemli sorularla tetikleniyor. Bu durum, teknolojinin kullanımına da yön veriyor.
Araştırmalar, ebeveynlerin neredeyse yarısının (%46) çocuklarını kontrol etmek için mobil cihazlarına uygulama eklediğini gösterirken, kullanıcıların %90’ından fazlası bu uygulamaları yararlı bulduğunu belirtiyor. Bununla birlikte günümüzde 985,12 milyar dolar olan ebeveyn kontrolü uygulamalarının değerinin 2023’a kadar 2,48 milyar dolara ulaşacağına işaret ediliyor. Ancak pazarın büyümesiyle birlikte uygulama sayısının çoğalması, ebeveynlerin hangi uygulamayı tercih etmeleri gerektiği konusunda kararsızlığa düşürüyor.
Peki ebeveynler, çocukların güvenlik takibi için geliştirilen uygulamaları incelerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalı? Gelin birlikte inceleyelim.
-Çocuk gizliliği ve güvenliği alanında uluslararası standartları karşılaması
-Gerçek zamanlı ve isabetli konum takibi
-Çocuğun takip ettiği rotaları geçmişe dönük görme
-Çocuk, anne babanın belirlediği konumlara ulaşınca ya da ayrılınca bildirim alma
-Çocuğun telefonu sessizde olsa bile kolayca yüksek sesli bildirim gönderme
-Çocuğun cihazının pil seviyesini görme
-Çocuğun tehlike anında anne babasına kolayca SOS sinyali gönderebilmesi
-Çocuğun uygulama ve sosyal medya kullanımına ilişkin istatistikleri gösterebilmesi
EBEVEYNLER DİKKAT! ÇOCUKLAR BU TEHDİTLERLE KARŞILAŞABİLİR
Son maddede de yer aldığı üzere, ebeveynlerin mobil uygulama seçerken kişisel güvenlik özelliklerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Öyle ki özellikle dijitalin içine doğmuş çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artması, siber güvenlik tehditleriyle karşılaşma olasılıklarını yükseltiyor. İnternette çocukların en sık karşılaştığı siber tehditler ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.
-Dolandırıcılık
-Sahte haber
-Kimlik hırsızlığı
-Uygunsuz içerikler
Söz konusu siber tehditlere karşı önlem almak isteyen ebeveynlerin %72’si çocuklarının ekran süresini kısıtlamak için mobil kontrol mekanizmalarını güçlendiriyor. Ancak, Censyswide tarafından çeşitli ülkelerden 4 bin ebeveynle gerçekleştirilen bir araştırma da yaklaşık üç ebeveynden birinin çocuklarıyla siber güvenlik hakkında hiç konuşmadığına işaret ediyor.
Buna karşın, Find My Kids gibi çocukların güvenliği için özel geliştirilmiş uygulamaları kullanan ebeveynlerin ise ulaşımdan sosyal medya analizi gibi pek çok konudaki endişeleri ortadan kalkıyor.
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