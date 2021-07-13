Coğrafi işaretli ve yöresel ürünler TOBB ve Hepsiburada ile Türkiye’ye açılıyor



Bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya ivme katacak HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’nın lansmanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın katılımıyla düzenlenen çevrimiçi basın toplantısı ile gerçekleştirildi.



Ezine Peynirinden, Kayseri Pastırmasına, Ayvalık Zeytinyağından, El Dokuması Keşan Yün Halısına kadar kalitesi ve eşsizliği garanti altına alınmış yüzlerce yöresel ürü ve Oda/Borsalar başta olmak üzere tescili alınmış coğrafi işaretli ürünler Hepsiburada altyapısıyla sergilenerek, milyonlarca müşteriye ulaştırılacak.



Yöresel Ürünler Programı’na katılan yerel üreticilere lansmana özel 10 bin liraya kadar %1 komisyon oranı uygulanacak. Ayrıca program kapsamında ayrı bir sayfada listelenecek yerel üreticiler ve satıcılar, ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşacak.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI



E-ticarete aşina olmayan satıcılar için özel eğitim programları uygulanacak, çağrı merkezi desteği ile kayıt aşaması ve katalog ürün listeleme süreçleri kolaylaşacak. Reklam, kargo, fotoğraflama başta olmak üzere birçok avantajdan yararlanabilecek.



Hepsiburada ayrıca, TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsanın işbirliğinde içerik yönetimi, ürün girişi ve sipariş süreç yönetimi, 360 derece mağaza paneli, kampanya ve indirimlerin planlanması, satışları arttıracak öneriler gibi konularda ücretsiz eğitim desteği de sunacak.



“Coğrafi işaretli ürünlerin üretimini ve tüketimini artırmamız gerekiyor”



Coğrafi işaretlerin standartlarına uygun olarak hem üretiminin hem de tüketiminin artırılması açısından çok önemli olduğuna değinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:



"Anadolu, 12 bin yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bünyesinde binlerce yöresel ürünü barındırmakta. Biz de Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte, yöresel ve geleneksel değerlerin coğrafi işaretini alarak bu değerlerimizin katma değerini artırıyor, ticari değer kazandırıyoruz. Şuana kadar koruma altına alınan 783 coğrafi işaretin, başvuru süreci devam eden 734 coğrafi işaretin yüzde 40’ı Oda/Borsalarımız tarafından sahiplenildi.

Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 7 coğrafi işareti tescilli durumda, bunlardan 5’ini yine Oda/Borsalarımız tarafından tescil ettirildi. Ama bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamazsak, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok. Bu kapsamda bugün lansmanını yaptığımız HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’nın üreticilerimizin yeni pazarlar bulmasına ve tüketicilere doğrudan ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.”



“Yerel ekonomilerin gelişmesine destek oluyoruz”



Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak yapıcı iş modeliyle on binlerce perakendeci işletmeyle el ele vererek e-ticaret ekosistemini büyütmeye devam ettiklerini dile getiren "Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan şunları aktardı:

"Ülke ekonomisinin gelişimine ivme katacak yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bir yandan da ülkemizin küçük işletmelerin kalkınmasını destekleyen politikaları çerçevesinde aksiyonlar alıyoruz. HepsiTürkiye’den Programı da bunun bir parçası. Yerli üreticilerimizi destekleyerek, onların ve yöresel ürünlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Daha önce e-ticaret yapmamış yöresel ürün üreten yerel üreticilerimize platformumuz üzerinden e-ticaret fırsatı sağlayarak güçlü pazarlama ve markalaşma desteğimizle birlikte Türkiye geneline erişim imkanı sunuyoruz. Böylece milli hazinelerimizin, geleneksel, kültürel ve sanatsal değerlerimizin geleceğe taşınmasına da ön ayak oluyoruz."

