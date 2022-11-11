Çok sayıda kredi başvurusu yapmak kredi notunu düşürüyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) paylaştığı verilere göre, bireysel kredi ve kredi kartlarının toplam krediler içindeki payı son yıllarda sürekli düşüyor. Olağan dönemlerde yüzde 30 ila 35 bandında seyrettiği bilinen bireysel kredilerin ve kredi kartlarının toplam kredilere oranının 2022’de yüzde 20’nin altında kaldığı görülüyor.

Konuyu değerlendiren uzmanlar ise sorunun kaynağını artan enflasyonun bireysel kredilerin kompozisyonunu önemli ölçüde değiştirmesi ve ödeme güçlüğü yaratması şeklinde açıklarken, bu durumun tüketicilerin kredi notunun zayıflamasına da yol açtığına dikkat çekiyor. Özellikle bireysel kredilerde seçici davranan bankalar, kişisel finans geçmişini bankacılık verileriyle ifade eden kredi notunun düşük olduğu bireylerin taleplerini kabul etmezken, birçok kişi kredi notunu nasıl yükselteceği konusunda araştırma yapıyor.



Kişilerin finansal davranışlarına bağlı olarak zaman içinde değişiklik gösteren kredi notunun yalnızca kredi kullanırken değil alışveriş yaparken de önemli bir kriter olduğuna dikkat çeken finansal danışmanlık hizmeti notunkac.com Genel Müdürü Uğur Çoban konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Kredi notu, yalnızca kredi başvurularında değil, ev, araç kiralarken veya elektronik ve beyaz eşya satın alırken de değerlendirilen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bankalar ise kredi notunu hesaplarken bireysel hesapları yakın markaja alıyor. Bankalardaki ödeme düzenleri, borç durumu, kullanılan krediler, kredi kartının limiti gibi işlemler takip ediliyor. Mevcut ekonomik koşullarda sabit ödeme düzenlerine sahip olmayan kişiler ise gerek yatırımlarında gerekse alışverişlerinde kolaylık sağlamak için kredi notunu yükseltecek başka formüller arıyor. Biz de uzman ekibimizin hazırladığı raporlarla bireylerin kredi notunu nasıl yükselteceklerini saptamanın yanı sıra onlar için finansal bir yol haritası oluşturuyoruz.”

ÇOK SAYIDA KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK KREDİ NOTUNU DÜŞÜRÜYOR

Finansal hizmetler danışmanlığı kapsamında bireylere önce kredi notunu düşüren sebepler hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Uğur Çoban, “Kredi notunu düşüren birçok sebep bulunuyor. Bunların ilk sırasında kredi borçlarını ödememek veya taksit biriktirmek, kredi kartı ödemelerini zamanında yapmamak, kredili mevduat hesabında borç bırakmak, kredi kartı toplam limitinin neredeyse hepsini kullanmak, bankayla davalık olmak, sürekli kredi kullanmak veya kredi kartı başvurusunda bulunmak gibi unsurlar yer alıyor. Biz de bahsettiğimiz her kriteri göz önünde bulundurarak, uzman ekiplerimizle birlikte kişiye özel tavsiyeler içeren aylık risk raporu sunarak bu sorunlara çözüm üretiyoruz” dedi.

RİSK RAPORUYLA KREDİLİ BORÇ BİLGİLERİNİ GÜNCELLEYEREK KREDİ NOTUNU ARTIRMAK MÜMKÜN

Risk raporunda kişinin ödeme düzenini takip ederek kredi notunu yükseltmelerine yardımcı olduklarını belirten notunkac.com Genel Müdürü Uğur Çoban, “Müşterilerimize hazırladığımız raporda borç bilgilerini aylık olarak güncelliyoruz. Bu kapsamda günlük yaşamda ödemelerini takip edemediğini saptadığımız kişilere uzun bir periyotta oluşturabilecekleri öneriler sunuyoruz. Özellikle kişilerin otomatik ödeme talimatı vermeleri, kullanmadıkları kredi kartlarını kapatmaları, banka hesabınıza para giriş-çıkışı yapmaları ve tüm borçlarını ödeyip dosyaları tamamen kapatmaları konusunda uyarıyoruz. 10 yıla dayanan tecrübemizle geliştirdiğimiz sistemimizle danışanlarımızın yalnızca kredi notunu yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda bütçelerini ve finansal hesaplamalarını bilinçli bir şekilde yönetmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

50 BİNİ AŞKIN RİSK RAPORUYLA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ YÜZDE 96'YA ÇIKARDILAR

Finansal danışmanlıklarını abonelik sistemiyle gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uğur Çoban, iş modelleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“10 yıldır aktif olarak danışmanlık hizmeti veren İstanbul merkezli anonim bir şirket olarak sektörümüzdeki en gelişmiş panele sahibiz. notunkac.com olarak Kullanıcı dostu panelimiz ve benimsediğimiz kusursuz müşteri deneyimi ilkesiyle halihazırda bin 500’den fazla aboneye hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 19 bini aşkın danışanımız için hazırladığımız 50 bin adet risk raporumuzla başarıya imza atarak müşteri memnuniyet oranımızı yüzde 96’ya çıkardık. Bu başarımızı gelecek dönemde yükseltmeyi, kredi notunu yükseltmek veya kredi notuna sahip olmak isteyen herkes için panelimizi daha işlevsel hale getirmeyi planlıyoruz.”