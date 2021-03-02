Çörek otunda fiyat artışı yüzde 100'e ulaştı

Türkiye'de tüketimi üst seviyelerde olan çörek otu ve çörek otu yağı dünya genelinde de rağbet görürken, bu değerli ürün corona virüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte daha fazla tüketilmeye başladı. Ancak ülkenin ihtiyacını karşılanmadan çörek otunun yurtdışına ihraç edilmesinin, Türkiye piyasasında fiyatında büyük artışa sebep olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık son 3 ay öncesinde kilosu 30 liraya satılan çörek otu şimdi ise 70 liraya kadar çıktı.

Vatandaşlar haklı olarak tepki gösterdiği satıcılar ise, fiyat artışında kendilerinin bir payı olmadığını aktararak, “Bu üründe önce ülke ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Sonra ihraç edilmeli” diyor.



Müşteri bir öncekinden 2 kat fazla fiyat görünce tepki gösteriyor

Eskişehir yıllardır aktar olarak hizmet veren Tuncay Tezcan, çörek otu ve çörek otu yağındaki son fiyat artışı hakkında bilgi verdi. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların tepkisine tepkiye maruz kaldıklarını belirten Tezcan, “Özellikle son 3 aylık dönem de fiyatlarında müthiş derecede artış yaşandı. Biz bunları müşterilerimize yansıtmakta gerçekten zorluk yaşıyoruz. Gelen tepkilere karşı çok mahcup oluyoruz.

Yaklaşık 3-4 ay önce çörek otunun kilosunu 30-35 liradan satarken şimdi 70 liralara kadar çıktı. Çörek otunun 50 gramlığı 8-10 liradan 20 liraya, 250 gramlık çörek otu yağı ise 35-40 liralardan 90 liralara kadar çıktı. Yaklaşık 2-3 katı kadar fiyat farkı geldi. Tabii biz bu fiyat farklarını müşterilerimize yansıtırken çok üzülüyoruz, mahcup oluyoruz.

Müşterimiz bir ay önce 50-60 liraya aldığı çörek otuna 90 lira demek zorunda kalıyoruz. ‘Neden bu kadar fiyat farkı oldu?’ dediklerinde biz de mahcup oluyor, durumu kısa bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Müşterimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde durumu anlattı.



FİYAT ARTINCA SATIŞ DÜŞTÜ



Çörek otundaki fiyat artışından sonra satışlar da düştüğü dile getiren Tezcan, “İmkânı olanlar alabiliyor, ama artık eskisi gibi fazla bir sürüm de yapamıyoruz. Eskiden günde 10-15 şişe çörek otu yağı satarken veya gündelik çörek otu satışlarımız daha fazlayken şimdi yarı yarıya düştü” dedi.



AVRUPA VE AMERİKA’DA ANADOLU ÇÖREK OTUNU TERCİH EDİLİYOR



Vatandaşlar Covid-19 pandemisi dolayısıyla bağışıklık güçlendirecek bitkisel ürünlere yönelirken, çörek otuna yurtdışından talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durumun Türkiye pazar fiyatlarını artırırken, ihracatta öncelikli olarak Avrupa ve Amerika’nın tercih edildiğini söyleyen Tezcan, “Çörek otu, corona virüs sebebiyle özellikle Avrupa ve Amerika’da çok talep edilen bir ürün oldu.

Bizim Anadolu çörek otu dünyadaki en kaliteli çörek otu guruplarına giriyor. Bizim çörek otumuzun kalitesi yüksek olunca tabii ki tüm dünyada Korona virüse karşı mücadele edebilmek ve bağışıklığı artırmak için Türkiye’den çörek otu alımlarını artırdı ” dedi.

“ÖNCE BİZİM İNSANLARIMIZ”



Aktar Tuncay Tezcan, büyük tüccarın önce Türkiye’nin rekoltesini karşıladıktan sonra yurtdışından gelen taleplere dönüş sağlarsa yerli tüketicinin daha uygun fiyatlarda çörek otu ve çörek otu yağı alabileceğini vurguladı.

Tezcan konuşmasını şöyle devam etti:

“İlk önce kendi insanımız, kendi vatandaşımız, kendi milletimiz olmalı. Onlara daha uygun fiyatlardan satmak istiyoruz. Tüccar kendi ihracatına, kazancına bakıyorlar, tabanda ne olursa olsun onu hiç düşünen yok. Özellikle büyük esnaflarımız, tüccarlarımıza şunu diyebilirim; önce kendi milletimizin ekonomisi, Türkiye’nin rekoltesini karşıladıktan sonra yurtdışından gelen talepleri karşılarlarsa daha uygun fiyatlarda sunum yapabiliriz.”

ARŞİV: VİRÜSE KARŞI GIDA TAKVİYESİ