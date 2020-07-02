Corona döneminde kuruyemişe talep arttı, fiyatlar yükseldi

Salgın sürecinde pek çok ürüne talep arttı.



Artan talebin yerli üretimle sağlandığı ürünlerde fahiş fiyat artışları yaşanmadı.



Ancak tüketimin bir kısmının ithalat ile karşılandığı kuruyemiş gibi ürünlerde ithalat zorlukları nedeniyle fiyat etiketleri sürekli güncellendi.



Ocak-haziran döneminde fiyatı en çok artan ürün yüzde 94,8 ile tuzlu fıstık oldu.



Tuzlu fıstığı yüzde 79,3 ile kabak çekirdeği ve yüzde 45,9 ile kabuklu fıstık takip etti.



Aynı dönemde ayçekirdeğinin fiyatı yüzde 33,3, fındığın fiyatı yüzde 18,5 yükseldi.



Sektör yetkilileri, ithalatın normale dönmesi ve yerli üretimin artmasıyla fiyatların eski seviyesine çekileceğini düşünüyor.



Şu an tuzlu fıstığın KDV hariç kilogram fiyatı ortalama 38 liradan, kabak çekirdeğinin 52 liradan, kabuklu fıstığın 27 liradan alıcı buluyor.



Ay çekirdeği KDV hariç ortalama 16,5 liradan, fındığın kilogramı da 64 liradan alıcı buluyor.



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