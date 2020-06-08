Corona Jeff Bezos’a yaradı: Serveti 150 milyar dolara yükseldi

Bloomberg Milyardarler İndeksi’ne göre Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, bu yılın başından itibaren servetine 35 milyar dolar daha ekledi. Böylece, dünyanın en zengini ünvanına sahip Bezos’un toplam serveti şu anda 150 milyar dolara yükseldi.



Bezos'un serveti bu yılın başından bu yana istikrarlı bir şekilde tırmanıyor. Mart ayı başlarında, corona virus pandemisi dünya çapında ele alınmaya başladıkça, Amazon ilk çeyrek gelir çağrısı başına talepte "büyük bir artış" gördü. Perakende devi, taleple başa çıkmak için 175 bin kişiyi işe aldı.



Şirketin hisseleri pandemi ile 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve cuma günü 2 bin 483 dolardan kapandı. Bezos, 55 milyondan fazla hissesi ile firmanın en büyük içeriden hissedarı.



EN YAKIN RAKİBİ BİLL GATES

Bezos, 150 milyar dolarlık dönüm noktasına ilk kez 2018 yılında ulaştı. Bu onu resmi olarak sadece dünyanın en zengin insanı değil, modern tarihin en başarılı iş insanı yaptı.



Bezos, şu anda dünyanın en zengin insanı Microsoft kurucusu Bill Gates'in 35 milyar dolar önünde.



SERVETİ YÜKSELDİ İŞÇİLERİNE TUTUMU DEĞİŞMEDİ

Öte yandan, Bezos'un serveti büyüdükçe, Amazon’da çevrimiçi siparişler için ürün seçen ve paketleyen depo işçilerine yaptığı muamelede bir değişiklik olmadı.



Mart ayında şirket, depo çalışanları için her zamanki 15 dolarlık asgari saatlik ücretinde geçici bir 2 dolarlık artış başlattı, ancak bu politika ayın başında durduruldu.



Bununla birlikte, işçiler geçtiğimiz haftalarda ön cephe depo çalışanlarından 8 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü ve iş güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle Amazon’u protesto etti.

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