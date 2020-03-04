Corona virüs Avrupa'nın havayolu şirket patronlarını da vurdu

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerini corona virüs salgınından etkileniyor.

Havayolu endüstri için en kötü ekonomik senaryo gerçekleşiyor. Avrupalı patronlar Corona virüs salgınının ekonomik zararlarının gelecek haftalarda da devam edebileceği konusunda uyarıldı.



Ryanair, British Airways, easyJet corona virüsüne bağlı yolcu taşıma oranlarının maliyetlerine yansıdıklarını belirtti.

EasyJet CEO'su Johan Lundgren, ''Özellikle İtalya'nın kuzey kesminde taleplerini azaldığını gördük ve ülkenin diğer kesimlerine de sıçradı'' yorumunda bulundu.



İLERLEYEN ZAMANDA İSTİKRAR SAĞLANACAK

IAG'nin sahibi Willie Walsh de geçtiğimiz hafta İtalya pazarında düşüşün fazla olduğunu belirtti. Walsh ayrıca geçen hafta İtalyan pazarında talepte çok belirgin bir düşüş olduğunu söyledi. Ancak talebin önümüzdeki haftalarda istikrara kavuşacağını sözlerine ekledi.

İtalya Avrupa'da corona virüs salgınında en çok etkilenen ülke konumunu koruyor.

ACİL DURUM FONU

Confindustria'dan yapılan açıklamada, Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi olan İtalya'da, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYIH) ilk çeyrekte daralmasının beklendiği belirtildi.



Hükümet olarak İtalyan üretimi mallar için 716 milyon euroluk bir acil durum kaynağı ayırdıklarını açıklayan Di Maio, bunun şirketlere kredi ve doğru iletişim kampanyası için kullanılacağını bildirdi.

