Corona virüs elektrikli otomobilleri daha az vuracak

Corona virüs salgını otomotiv sektörüne ağır darbe vursa da, elektrikli araçlar bundan nispeten daha az etkilenecek görünüyor.



BloombergNEF (BNEF) analistlerinin tahminlerine göre, elektrikli araçlarda bu yıl yüzde 18 düşüş bekleniyor. Ancak içten yanmalı motorlara sahip araçlarda bu rakamın yüde 23'ü bulması bekleniyor.

20 YILDA SATILAN 10 ARAÇTAN 6'SI ELEKTRİKLİ OLACAK



BNEF'in tahminlerine göre, elektrikli modeller 2040 yılına kadar genel araç filosunun yüzde 31'ine ulaşacak ve o tarihe kadar yeni binek otomobil satışlarının yüzde 58'ini oluşturacak. Bu nedenle içten yanmalı motorlu araçların 2017'deki zirveden yavaş yavaş düşeceği öngörülüyor.



Elektrikli otomobil satışlarının bu yıl 1,7 milyon adet düzeyinde olması bekleniyor.

290 MİLYON ŞARJ NOKTASI İHTİYACI



2040 yılına kadar dünyanın 12 milyonu halka açık yerlerde ve geri kalanları evde, işyerlerinde veya özel ticari yerlerde olmak üzere yaklaşık 290 milyon şarj noktasına ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor.



Raporda ayrıca, hidrojen yakıt kullanan araçların büyümesine ilişkin beklentilere de yer verildi. Bunların 2040 yılına kadar ağır ticari araç satışlarının yüzde 3,9'unu ve belediye otobüs satışlarının yüzde 6,5'ini oluşturabileceği öngörülüyor.



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