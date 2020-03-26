Corona virüs etkisi: 401 bin kişi artık milyoner değil

Corona virüs salgını (COVID-19) sonrası düşüş trendine giren piyasalar ABD’deki milyonerlerin saysında ciddi bir düşüş yaşanmasına neden oldu.



New York Post gazetesinde yer alan habere göre, salgın öncesine kıyasla milyonerlerin sayısı 401 bin azaldı.



Aynı haberde salgından önceki dönemde bu sayının 11 milyon bandında olduğu bilgisinin altı çizildi.



Salgın sonrası yaşanan değer kaybından nasibini trilyon dolarlık şirketler de aldı. Apple yaşanan düşüş sonrası 1 trilyon dolar piyasa değerinin altına düştü.



4 Mart’ta 1 trilyon 325 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirketin son dönemde yaşadığı kayıp yüzde 20’nin üzerine çıktı.



Son düşüş ile 1 trilyon dolar bandının üstünde kalabilen tek isim bir başka ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft oldu.



Apple’ı geride bırakan Microsoft, 1 trilyon 29 milyar dolarlık piyasa değeri ile ABD borsalarının en değerli şirketi unvanını da ele geçirdi.



Apple 2 Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk teknoloji şirketi ve ilk ABD merkezli şirket olmuştu.

