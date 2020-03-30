Corona virüs etkisi: Buffet istediği şirketi satın alabilir

2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını dünya genelinde 30 binin üzerinde hayata mal olmuş durumda.



Neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görülen salgın nedeniyle pek çok şirket zor günler geçiriyor. Özellikle halka açık milyar dolarlık firmalar son haftalarda ciddi değer kaybına uğramış durumda.



Bu durum ünlü yatırımcı Warren Buffett’ı finansal olarak oldukça güçlü bir konuma taşımış durumda.



Zira Market Insider’da yer alan habere göre, Buffet’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway, Tesla, Starbucks, ya da McDonald’s’ı satın alabilecek düzeyde nakit rezervine sahip.



Aynı habere göre, Buffet’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway’in nakit rezervi 125 milyar dolar bandında.



Başka bir deyişle şirket değer kaybına uğrayan 125 milyar değerindeki McDonald’s, 102 milyar dolar değerindeki Boeing, 97 milyar dolar değerindeki Tesla, 118 milyar dolar değerindeli PayPal veya 82 milyar dolar değerindeki Starbucks’ı satın alabilir.

