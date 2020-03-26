Corona virüs etkisi: Singapur ekonomisi yüzde 10,6 daraldı

Tüm dünyada ilk çeyrek büyüme verilerinde yeni tip corona virüsten (Covid-19) dolayı ne kadar daralma olacağı merak edilirken, Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MTI), ülkede gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 ve bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10,6 daraldığını açıkladı.



MTI tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin, inşaat ve hizmet sektörlerini etkilemesinden dolayı Singapur ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde 2019’un aynı çeyreğine göre yüzde 2,2 daraldığı belirtildi.



11 YILIN EN KÖTÜSÜ

Ekonomide ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,6 daralma yaşanırken, bu durum 2009’dan bu yana göre en kötü GSYH daralması olarak kayıtlara geçti.

YILLIK TAHMİN EKSİDE



MTI, bu yıl için GSYH büyüme tahminini "eksi 4-eksi 1" aralığına indirdi. MTI, Covid-19 salgını nedeniyle şubat ayında büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmişti. Açıklamada, GSYH'de bu yılki ikinci aşağı yönlü revizeye sebep olarak Covid-19 salgınının artması ve yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik bozulmalar gösterildi.



3 SEKTÖRE AĞIR DARBE

Singapur, ocak ayının ortasından bu yana dünya çapında 21 binden fazla insanın hayatına mal olan virüs salgınıyla mücadele ederken, MTI verileri, salgının ülkenin hizmet, inşaat ve imalat sektörüne ağır darbe indirdiğine işaret etti.



Mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, inşaat sektöründe bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,9 ve hizmet sektörün de 15,9 daralma görüldü.



2 ÖLÜM



Ülkede, yeni tip corona virüs vaka sayısı 631, ölüm sayısı 2 olarak açıklanmıştı.



İŞTE CORONA VİRÜSÜN ULAŞMADIĞI İKİ YER

