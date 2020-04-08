Corona virüs indirimlerine dikkat!

Corona virüs tedbirleri kapsamında pek çok mağaza kapalı durumda. Bu dönemde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden alışverişi tercih ediyor.

Bunu fırsat bilen bazı kötü niyetli satıcılar ise "indirim" adı altında sahte ürünlerle satış yapmaya çalışıyor. Alışveriş sonunda tüketiciye satın alınan ürünün gerçeği dışında başka bir ürün gönderilirken, ayrıca vatandaşların kredi kartı bilgileri de kopyalanabiliyor.

Uzmanlar internet sayfaları ile sosyal medyadaki ilanlara ve satışlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.



Konuyla ilgili vatandaşları uyaran Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Corona virüs maalesef dolandırıcıları korkutmamış. Hala çıkar peşindeler. 'corona indirimi' diye şimdi de bir takım ilanlar verip, vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

Ağaoğlu, birçok büyük markanın kepenk kapattığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bunların daha önce de yaptıklarını gördük. Karaborsacılık, vurgunculuk yaptılar. İnsanları kandırıp kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttılar. Şimdi de korona vurgunculuğu yapıyorlar. Bunlar taklit yapıyor. Gerçekten ciddi markalar kepenk kapattılar. Çalışmıyorlar. Şimdiden ilanlar veriyorlar. Müşterilerine mesajlar göndererek, 'Biz size indirim yapacağız. Şimdi bize 250 lira verin mağazamız açıldığı ilk gün gelin, size 500 liralık alışveriş yaptıralım' diyorlar. İşte bunları taklit eden dolandırıcılar müşterilerinin tuzağa düşmesi neticesinde onların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıyorlar. Ya da bir takım sahte hesaplarla tuzağa düşürdükleri insanların kendilerine havale göndermesini, ödeme yapmasını isteyerek onları dolandırıyorlar.

Dikkat diyorum. O tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz markanın size sunduğu o indirim gerçek olmayabilir. Gerçek olan şu. Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar."