Corona virüs kola satışlarını da vurdu

Coca Cola corona virüs sebebiyle satışların nisan başından bu yana yüzde 25 düştüğünü açıkladı. Bu veriden sonra 2020 görünümünü de aşağı yönlü güncelledi.



ABD'nin New York Times gazetesinde yer alan haberde Coca Cola, virüs salgını nedeniyle sinemaların, konserlerin, restoranların, gece kulüplerinin ve stadyumların kapalı olmasının işlerini önemli ölçüe etkilediğini açıkladı. Fakat evde kalan tüketicilerin talebinin ise "evde kalma" çağrılarının ardından stoklama sebebiyle kısa bir süreliğine arttığını da belirtti.

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