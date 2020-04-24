Corona virüs nedeniyle ara verilen TOKİ kuraları yeniden başlıyor

Yüz binlerce vatandaşın beklediği sosyal konut kuralar için takvim belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) tarafından yürütülen 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimlerine 23 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti.

Şubat ve mart aylarında toplam 11 ilde 21 projenin kurasını yaparak 24 bin 551 konutun hak sahiplerini belirlendi. Kuralar tedbirler kapsamında 12 Mart'tan itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 23 Mart'tan itibaren, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek riskleri engellemek amacıyla kuralar ertelendi.

28 NİSAN'DA BAŞLIYOR



TOKİ'den yapılan açıklamaya göre kuralar 28 Nisan'da yeniden başlıyor.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, 100 bin sosyal konutun bir bölümü için korona öncesi kura işlemleri tamamlandığı için bu tarihten sonra yaklaşık 75 bin konutun sahibi belli olacak.

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. 28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, tüm illerdeki kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek...



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